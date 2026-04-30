Yeni Malatyaspor'dan kongre davası açıklaması

Yeni Malatyaspor Başkan Yardımcısı Av. Bora Özkan, kongrelere ilişkin dava süreciyle ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, usulsüzlük tespiti bulunmadığını ve tedbir talebinin reddedildiğini açıkladı.

Yeni Malatyaspor Başkan Yardımcısı Av. Bora Özkan, bazı basın organlarında kulübün 8 Haziran 2025 ve 16 Eylül 2025 tarihli kongrelerine ilişkin dava süreci hakkında yer alan haberler üzerine açıklamada bulundu.

Özkan, yaptığı açıklamada Malatya 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava ile ilgili haberlerin yalnızca davacı tarafın beyanlarına dayanılarak ve kulübe görüş sorulmadan kamuoyuna aktarıldığını ifade etti.

Dün yapılan duruşmaya ilişkin iddiaları da değerlendiren Özkan, iki davanın birleştirilmesine karar verildiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirterek, "Aynı tarafları ve konuları içeren dosyalar, ikinci davanın açılmasının ardından mahkeme tarafından re'sen birleştirilmiştir. Bu durum kongrelerde usulsüzlük olduğu anlamına gelmemektedir" dedi.

Özkan, duruşma tutanaklarında mahkeme hakiminin herhangi bir usulsüzlük tespitine ya da değerlendirmesine yer vermediğini de söyledi.

Ayrıca davacı tarafın yeni kongre yapılmamasına yönelik ihtiyati tedbir talebinin mahkemece reddedildiğini hatırlatan Özkan, "Söz konusu haberler kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olup, devam eden yargı sürecini etkilemeye yöneliktir. Bu durum adil yargılanma ilkesine zarar vermektedir" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

