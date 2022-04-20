Yeni Malatyaspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı
AA - Volkan Kaşik - Spor
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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
AA / Volkan Kaşik - Spor