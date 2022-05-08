Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

AA - Volkan Kaşik - Spor
 - Güncelleme:
Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "İyi oynadık, çok pozisyona girdik, daha da farklı olabilirdi ama önemli olan burada kazanmaktı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "İyi oynadık, çok pozisyona girdik, daha da farklı olabilirdi ama önemli olan burada kazanmaktı." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı futbolcularını kutladığını ifade etti.

İkinci deplasman galibiyetlerini Malatya'da aldıklarına dikkati çeken Korkmaz, "İyi oynadık, çok pozisyona girdik, daha da farklı olabilirdi ama önemli olan burada kazanmaktı. Dolayısıyla oyuncularımı tebrik ederim. Bu durumda olmamızın en büyük sebebi sezon başındaki ilk 7 haftada alınan 1 puan. İşte son 7 haftada aldığımız 13 puan. Bu bazı şeyleri belirliyor ama her şeye rağmen oyuncularım, önümüzdeki maça da hazırlanıp inşallah kazanma adına bir adım daha atacak." ifadelerini kullandı.

AA / Volkan Kaşik - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Bülent Korkmaz, Rizespor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title