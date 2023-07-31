Yeni Malatyaspor Başkanlık Kongresi Mahkemelik Oldu

Bu yılda deprem nedeniyle TFF 1. Lig'den çekilen Yeni Malatyaspor'da geçtiğimiz hafta yapılan ve başkanlığa Adil Gevrek'in getirildiği kongre mahkemelik oldu. Önceki başkan Ahmet Yaman, Gevrek'in usulsüz bir şekilde göreve geldiğini öne sürerek, 'Onu göndereceğim' dedi.

Bu yılda deprem nedeniyle TFF 1. Lig'den çekilen Yeni Malatyaspor'da geçtiğimiz hafta yapılan ve başkanlığa Adil Gevrek'in getirildiği kongre mahkemelik oldu. Önceki başkan Ahmet Yaman, Gevrek'in usulsüz bir şekilde göreve geldiğini öne sürerek, "Onu göndereceğim" dedi.

Geçtiğimiz 22 Temmuz'da yapılan Yeni Malatyaspor Mali Kongresi'nde kulübün 30 milyon TL'lik borcunun ibra edilmemesi üzerine mevcut yönetimin seçimli kongreyi iptal ettiğini açıklamasına rağmen bir gün sonra toplanan kongrede Adil Gevrek yeniden kulüp başkanlığına seçilmişti.

Yapılan kongrenin usulsüz olduğunu öne süren önceki Başkan Ahmet Yaman ve yönetimi ise suç duyurusunda bulunarak seçimi yargıya taşıdı. Süreç devam ederken bugün kameraların karşısına geçen eski başkan Ahmet Yaman, Gevrek'i topa tutarak "Usulsüz bir şekilde geldi, onu göndereceğim" dedi.

Mali kongrede kendilerinin ibra edilmediğini ve sonrasında ise usulsüz bir şekilde kongre kararı alındığını savunan Yaman, "Kongre usulsüzdür. Suç duyurusunda bulunduk, evrakları mahkemeye sunduk" dedi.

Kulüp başkanlığına getirilen Gevrek'in kongrede kendilerine bazı ithamlarda bulunduklarını da ifade eden Yaman, "32 milyon TL genel anlamda masrafımız var. 17 milyon kendi cebimizden koyduk. Bunun yanı sıra Maliye, SGK ve elektrik borcu ile Teknik Direktör Yılmaz Vural ve Barış Baştaş'a verdiğimiz daire vardı. Konuşmaları bizi üzmüştür. 30 milyon harcamamız var, ibra olmadı. Bunlardan nasıl haksız para talep etmişiz. Hepsini kendilerine anlattık. Malatya biliyor ki biz haksızlık yapmayız ama kendileri haksızlığı boğazına kadar yapmışlar" şeklinde konuştu.

Kendilerinin 30 milyon TL borcunu ibra etmeyen delegeleri de eleştiren Yaman, "Şimdi sesleniyorum delegelere 30 milyonu ibra etmeyen delegeler 400 milyonu nasıl ibra ettiniz? Mali genel kurulda delege olmayanlar el kaldırdı. Kulüp bıraktığı gibi değilmiş, 400 milyon borçla bıraktı" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı'nın kulüpteki denetimlerinin sürdüğünü de belirten Yaman, kendi bilirkişi raporlarında ise birçok usulsüzlüğe rastladıklarını ve bunların tamamının belgeli olduğunu söyledi.

Kulüp Basın Sözcüsü Burak Yeşilova'da Gevrek yönetimindeki eski süreçte yaşanan birçok usulsüzlüğün müfettiş incelemesi sonrası ortaya net bir şekilde çıkacağını belirterek, "Kongrede Adil bey 'Benim bıraktığım takım böyle değildi demiş' Allah aşkına biz geldiğimizde tesislerde su yoktu, transfer tahtası kapalı, 400 milyon TL borç var, büyün oyuncular şehri terk etmek için can atıyor, çalışan personel 6 ay maaş alamamıştı" şeklinde konuştu. - MALATYA