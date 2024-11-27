Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Teksüt Bandırmaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklara devam ediyor. Takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde antrenman gerçekleştiriyor.
Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması yaptı.
Malatya temsilcisi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.