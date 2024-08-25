Üye Girişi
Haberler

Yeni Malatyaspor, Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor, Şanlıurfa'da karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu. Maçtan dakikalar...

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor, Şanlıurfa'da karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

54. dakikada Ankara Keçiörengücü'nün kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Mert Kula'nın sert vuruşunda kaleci Abdulsamed topu kornere çeldi.

56. dakikada Ankara Keçiörengücü'nün kullandığı köşe atışında Dembele, topu Mert Kula'nın önüne bıraktı. Kula düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

64. dakikada Cengizhan'ın pasında topla buluşan Burak'ın ceza sahasından çektiği sert şutta top az farkla auta gitti.

90. dakikada ceza sahası dışından Dembele'nin sert şutunda top az farkla kale direği üzerinden auta gitti.

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Selahattin Atalay, Selim Şengöz

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Atakan, Nuri (Mehmet Güneş dk. 77), Mert Miraç (Halil İbrahim Atcı dk. 90+3), Cengizhan, Alperen, Burak (Kerem Altunışık dk. 76), Erşan, Ferhat, Emircan, Berat Yaman

Yedekler: Çınar Yıldızlı, Yiğit Ulaş, Enes Nas, Muhammed Emir Ulusoy, Ömer Çağrı Ataş, Umut Taniş, Osman Katipoğlu

Teknik Direktör: Murat Uçkun

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Mert Kula, Erkam, Eduart Rroca (Traore dk. 64, Yılmaz Basravi dk. 84), Ali, Görkem (Dembele dk. 46), Camara, Arda Hilmi, Uğur, Halil, William Togui (Recep Taşbakır dk. 46)

Yedekler: Mehmet Erdoğan, Oğuzcan Çalışkan, Dos Santos, Süleyman Luş, Sadık Arda

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Gol: Mert Kula (dk. 56) (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Ferhat Canlı, Atakan Müjde, Mert Miraç (Yeni Malatyaspor), Arda Şengül, Tarore (Keçiörengücü), - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yeni Malatyaspor Trendyol Ankara Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
26 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Ağustos Pazartesi AFAD ve Kandilli deprem listesi! Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ümmühan mı elendi Zübeyde mi elendi mi? MasterChef 26 Ağustos elenen Ümmühan gitti mi? Gökhan Akkan kimdir? Gökhan Akkan kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı, hangi takımlı? UEFA Şampiyonlar Ligi marşının sözleri hangi üç dilin bilirlikte kullanılmasıyla yazılmıştır? Civciv çıkarmak amacıyla yumurtaya yatmış veya yatmak üzere olan dişi kuş veya kümes hayvanına ne ad verilir? Osmanlı tarihinde amcasının oğlunun yerine tahta geçmiş olan iki padişah hangileridir? Okuduğunuz klasik romanın ana erkek karakteri Prens Mışkin ise ana kadın karakteri hangisidir? Savaş meydanında şehit düşen tek Osmanlı padişahı kimdir? Yakinen ne anlama gelir?Kim Milyoner Olmak İster 25 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 300 Bin TL'lik soru ve cevabı ne? Turgut Doman kimdir? Turgut Doman kaç yaşında, nereli, hangi takımlı? Matrix adlı filmde, kendisine Morpheus tarafından sunulan kırmızı ve mavi renkteki hap arasında seçim yapması istenen Neo hangisini yapar? Ç.Rizespor 0-5 Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Rize maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Rize maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Ç.RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (Ç.RİZESPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (Ç.RİZESPOR FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Ağustos Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Ç.Rizespor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB Rize maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title