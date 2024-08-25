Yeni Malatyaspor, Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor, Şanlıurfa'da karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu. Maçtan dakikalar...
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor, Şanlıurfa'da karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
54. dakikada Ankara Keçiörengücü'nün kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Mert Kula'nın sert vuruşunda kaleci Abdulsamed topu kornere çeldi.
56. dakikada Ankara Keçiörengücü'nün kullandığı köşe atışında Dembele, topu Mert Kula'nın önüne bıraktı. Kula düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
64. dakikada Cengizhan'ın pasında topla buluşan Burak'ın ceza sahasından çektiği sert şutta top az farkla auta gitti.
90. dakikada ceza sahası dışından Dembele'nin sert şutunda top az farkla kale direği üzerinden auta gitti.
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Selahattin Atalay, Selim Şengöz
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Atakan, Nuri (Mehmet Güneş dk. 77), Mert Miraç (Halil İbrahim Atcı dk. 90+3), Cengizhan, Alperen, Burak (Kerem Altunışık dk. 76), Erşan, Ferhat, Emircan, Berat Yaman
Yedekler: Çınar Yıldızlı, Yiğit Ulaş, Enes Nas, Muhammed Emir Ulusoy, Ömer Çağrı Ataş, Umut Taniş, Osman Katipoğlu
Teknik Direktör: Murat Uçkun
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Mert Kula, Erkam, Eduart Rroca (Traore dk. 64, Yılmaz Basravi dk. 84), Ali, Görkem (Dembele dk. 46), Camara, Arda Hilmi, Uğur, Halil, William Togui (Recep Taşbakır dk. 46)
Yedekler: Mehmet Erdoğan, Oğuzcan Çalışkan, Dos Santos, Süleyman Luş, Sadık Arda
Teknik Direktör: Ersan Parlatan
Gol: Mert Kula (dk. 56) (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Ferhat Canlı, Atakan Müjde, Mert Miraç (Yeni Malatyaspor), Arda Şengül, Tarore (Keçiörengücü), - ŞANLIURFA