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Yeni Malatyaspor, Adem Büyük ile Anlaştı

Yeni Malatyaspor, Adem Büyük ile Anlaştı
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1'inci Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, eski futbolcusu Adem Büyük ile futbol sorumlusu olarak anlaşma sağladı. Kulüp, Adem Büyük'ü yeniden ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

1'inci Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor, eski futbolcusu Adem Büyük ile futbol sorumlusu olarak anlaşmaya vardı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada; "Kulübümüz eski futbolcumuz Adem Büyük ile futbol sorumlusu olarak anlaşma sağlamıştır. Yine, yeniden yuvana hoş geldin Adem Büyük!" ifadelerine yer verildi.

Adem Büyük, 2022 yılında Yeni Malatyspor'da futbol şube sorumlusu olarak görev almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Yeni Malatyaspor Adem Büyük Futbol Kadın Spor

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