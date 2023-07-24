Yeni durağı çok konuşulur! Beşiktaş, Romain Saiss transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, Faslı stoper Romain Saiss'in Katar ekibi Al-Sadd'a transfer olduğunu duyurdu. 33 yaşındaki futbolcunun transfer bedeli 2.5 milyon euro olarak açıklandı.

Süper Lig devi Beşiktaş, Faslı stoper Romain Saiss'ın Katar ekibi Al-Sadd'a transfer olduğunu açıkladı. Siya-beyazlılar, bu transferden 2.5 milyon net ücret elde edecek.

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Kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Romain Ghanem Paul Saiss'in Al-Sadd SC kulübüne kesin transferi konusunda; 2.500.000 Avro garanti bedel ve 300.000 Avro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

33 yaşındaki Faslı stoper, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 mücadelede forma giydi. Saiss, bu maçlarda 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.