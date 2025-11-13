Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba

Süper Lig'de 3 sezondur üst üste şampiyonluk yaşayan Galatasaray'ı çok seven bir aile, yeni doğan çocuklarına sürpriz bir isim verdi.

ÇOCUĞUNUN İSMİ: MERT ICARDI

İstanbul'da yaşayan Galatasaray taraftarı aile, yeni doğan bebeğine Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye ithafen "Mert Icardi" adını koydu. İl Nüfus Müdürlüğüne başvuran baba, bebeğinin kimlik kartındaki adını "Mer Icardi" yaptırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çocuğuna çıkardığı kimlik kartını sosyal medya hesabından paylaşan baba, kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı kullanıcılar, aileyi fanatiklik ile eleştirdi. Bazı kullanıcılar da aileye destek veren yorumlarda bulundu.