Haberler

Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaraylı bir aile, yeni doğan çocuğuna Sarı-kırmızılı yıldız oyuncu Mauro Icardi'den esinlenerek 'Mert Icardi' ismini verdi. Sarı-kırmızılı taraftarın bu hareketi sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.

  • İstanbul'da yaşayan bir aile, yeni doğan çocuğuna 'Mert Icardi' adını verdi.
  • Çocuğun kimlik kartındaki adı 'Mer Icardi' olarak kaydedildi.
  • Babanın sosyal medya paylaşımı, çocuğun ismi hakkında tartışmalara yol açtı.

Süper Lig'de 3 sezondur üst üste şampiyonluk yaşayan Galatasaray'ı çok seven bir aile, yeni doğan çocuklarına sürpriz bir isim verdi.

ÇOCUĞUNUN İSMİ: MERT ICARDI

İstanbul'da yaşayan Galatasaray taraftarı aile, yeni doğan bebeğine Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye ithafen "Mert Icardi" adını koydu. İl Nüfus Müdürlüğüne başvuran baba, bebeğinin kimlik kartındaki adını "Mer Icardi" yaptırdı.

Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çocuğuna çıkardığı kimlik kartını sosyal medya hesabından paylaşan baba, kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı kullanıcılar, aileyi fanatiklik ile eleştirdi. Bazı kullanıcılar da aileye destek veren yorumlarda bulundu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getirildi

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Uçak Ankara'ya indi
20 şehidimizin acısını yaşarken, Yunanistan'dan skandal paylaşım

20 şehidimizin acısını yaşarken, komşu ülkeden skandal paylaşım
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTansu Umay:

Yardım almadan hisse senedi alıp satma hatasını yaptım ve çok kaybettim, ancak Analist Nelson FY'yi takip etmeye başladığımda işler değişti. Platformu ve rehberliği sayesinde sadece birkaç hafta içinde 331.000 dolar kazanmama yardımcı oldu. Kripto para ticareti konusunda ciddi olan herkese, Telegram'daki @Nildatrading adresindeki tavsiyelerini şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

'Maddi çöküş' iddiaları sonrası ilk kez servetini açıkladı
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
Fenerbahçe'deki başarının sırrı ortaya çıktı

Başarının tüm sırrı buymuş
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'tan çözüm, iki devletin var olmasından geçiyor

Yeni liderin ilk ziyareti Ankara'ya! Erdoğan'ın çözüm için mesajı net
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi büyüyor! Şimdi de antrenmana çıkmadı

Sergen'i çıldırtacak olay! Yıldız isim antrenmana çıkmadı
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Ormanlarda köpeklerle aranarak bulunuyor, kilosu 345 bin TL'den satılıyor

Ormanlarda köpeklerle aranarak bulunuyor, 345 bin TL'den satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.