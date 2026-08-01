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"Yeni Ankara Stadı"nda koltuklar yerleştirilmeye başlandı

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- 51 bin seyirci kapasiteli statta kırmızı ve beyaz renkli koltuklarla "Türkiye" yazısı oluşturuldu

Başkent Ankara'da yapımı süren ve Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri olacak yeni statta koltuklar yerleştirilmeye başlandı.

ASL Yıldızlar Ortak Girişimi Ankara Stadyumu Proje Müdürü Cem Saraçlar'dan alınan bilgiye göre kırmızı ve beyaz koltukların yerleştirildiği tribün bölümünde, beyaz koltuklarla "Türkiye" yazısı oluşturuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı adına TOKİ tarafından inşa edilen 51 bin seyirci kapasiteli stadın, Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri olması hedeflenirken statta yapım çalışmaları son aşamaya geldi.

Kaynak: AA
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