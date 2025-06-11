Yeni Adnan Menderes Stadyumu Hakkında Aylardaki İddialar Reddedildi

Yeni Adnan Menderes Stadyumu Hakkında Aylardaki İddialar Reddedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde yıkılan Adnan Menderes Stadyumu'nun yeni inşaatının yıl sonuna yetişmeyeceği iddiaları müteahhit tarafından yalanlandı. İbrahim Kavak, çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini ve işçi ödemelerinde sorun olmadığını duyurdu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde depreme dayanıksız çıktığı için yıkılan Adnan Menderes Stadyumu'nun yeni inşaatının yıl sonuna yetişemeyeceği ve işçilerin ücretlerini alamadığı için iş bırakma eylemi gerçekleştireceği öne sürülmüştü. Stadyumun müteahhitti İbrahim Kavak, iddiaları asılsız olduğunu söyleyerek çalışmaların yılsonuna kadar tamamlanacağı ve işçi ödemelerinde sorun olmadığını dile getirdi.

1950 yılında kapılarını sporseverlere açan Adnan Menderes Stadyumu depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle geçen Ocak ayında yıkılmıştı. Yerine ise ne yapılacağı konusu yılan hikayesine dönerken, bu yılın başında yeni bir stadyum yapılması karar alınmıştı. 6 bin seyirci kapasiteli yeni stadyum hakkında da zaman zaman kamuoyunda birçok iddia yer aldı. İddialarda, stadyumun yıl sonuna kadar yetişmeyeceği ve işçilerin maaşlarını alamadığı için iş bırakma eylemi gerçekleştirecekleri belirtildi. Stadyumun müteahhitti İbrahim Kavak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamuoyunda yer alan iddiaları yalanladı. Kavak, "Stadyum yılsonuna kadar yetişecek. Teslim tarihi 31 Aralık 2025 tarihi gözükse bile daha önce bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İşçilere yapılan ödemelerde de aksaklık mevcut değildir. Aydın'ın spora ve futbola ne kadar aç bir şehir olduğunun farkındayız. Bu stadyumu en kısa zamanda da yetiştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Kamuoyunda yer alan iddialar asılsız ve yalandır. Aydınlı sporsever vatandaşlarımızdan ricamız, yazılanlara kulak asmasınlar. Biz belirttiğimiz tarihe kadar bu stadyumu inşa ederek teslim edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'de iç savaş sesleri! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti

2 genç kız bir olup iki çocuk annesi kadını hunharca katletti
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
Ümit Özdağ bugün hakim karşısına çıkıyor

Ümit Özdağ için kader günü
'Buğday tarlaları bilerek yakılıyor' tezini doğrulayan düzenek

"Buğday tarlaları bilerek yakılıyor" tezini doğrulayan düzenek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı

Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bulgaristan'da huzurevlerinde 205 yaşlıya işkence edildi

İnsanlık dışı görüntüler! Huzurevlerinde yaşlılara korkunç işkence
Aksaray'da kaybolan genç, dağlık alanda darbedilmiş halde bulundu

Saatlerdir haber alınamayan genç, korkunç halde bulundu
Talisca'dan ayrılık gibi açıklama: Beni almaya hazırlar

Ayrılığa yeşil ışık yaktı: 6 ay sonra imza atabilirim, beni alırlar
Emre Belözoğlu'ndan dünyaca ünlü orta sahaya mesaj: Ona Fenerbahçe'ye git dedim

Ünlü futbolcuya mesaj: Ona 'Cimbom'a değil Fenerbahçe'ye git' dedim
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
Greta Thunberg'den İsrail'e 'PR oyunu' suçlaması ve Trump'a tokat gibi yanıt

Sınır dışı edilen Greta Thunberg'den Trump'a tokat gibi yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.