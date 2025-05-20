Yener İnce'den binlerce beğeni alan ''Florya suyu'' açıklaması

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yener İnce, yaptığı açıklamada ''Florya suyu'' teriminin Sarı-kırmızılı camia için ne anlama geldiğini ifade etti.

İşte Yener İnce'nin o paylaşımı;

"Hep soruluyor bu Florya suyu nedir diye açıklayayım: Osi en iyisi demeyiz biz mesela çünkü Icardi'ye, Drogba'ya, Jardel'e ayıp olur. Mertens demeyiz mesela Hagi'ye, Wesley'e ayıp olur. Hatta Nando demeyiz Taffarel'e ayıp olmasın diye. Aslında ayıp da değil derdimiz, biz biliriz ki kurumlar her zaman kişilerden önce gelir.

Diyelim ortada bir hata var ya da işler iyi gitmiyor, biz hatayı başka yerde aramayız önce ve en çok kendimizi eleştiririz. Esas olanın kuruma hizmet olduğunu biliriz. Her Galatasaraylı bilir bunu. Tribün herkesten iyi bilir.

Bizim tek bir düsturumuz var: Aslolan Galatasaray"

DAKİKALAR İÇİNDE BİNLERCE BEĞENİ

Yener İnce'nin bu paylaşımı dakikalar içinde beğeni alırken, çok sayıda taraftar İnce'ye bu sözleri için teşekkür yorumunda bulundu.