Yemeğe çıkan Galatasaraylı yıldızlar, hesabı kimin ödeyeceğine oyun oynayarak karar verdi
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Avusturya'da kamp yapan Galatasaraylı yıldızlardan, Muslera, Oliveira, Omar ve Nelsson yemeğe çıktı. Restoranda gelen hesabı kimin ödeyeceğine rastgele karar vermek isteyen yıldızlar, kredi kartlarını restoran çalışanına verdi.
Avusturya'da kamp yapan Galatasaraylı yıldızların eğlenceli görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı. Restorana giden yıldızlar, hesabı kimin ödeyeceğine oyun oynayarak karar verdi.
HESAP NELSSON'A KALDI
Galatasaraylı futbolcular yenilen yemek sonrası kredi kartlarını restoran çalışanına uzattı. Genç kadın bu kartlar arasından bakmadan seçim yaptı ve Nelsson'un kredi kartını seçti. Oyunu kaybeden genç Danimarkalı masanın hesabını ödedi.