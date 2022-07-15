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Yemeğe çıkan Galatasaraylı yıldızlar, hesabı kimin ödeyeceğine oyun oynayarak karar verdi

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Avusturya'da kamp yapan Galatasaraylı yıldızlardan, Muslera, Oliveira, Omar ve Nelsson yemeğe çıktı. Restoranda gelen hesabı kimin ödeyeceğine rastgele karar vermek isteyen yıldızlar, kredi kartlarını restoran çalışanına verdi.

Avusturya'da kamp yapan Galatasaraylı yıldızların eğlenceli görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı. Restorana giden yıldızlar, hesabı kimin ödeyeceğine oyun oynayarak karar verdi.

Yemeğe çıkan Galatasaraylı yıldızlar, hesabı kimin ödeyeceğine oyun oynayarak karar verdi

HESAP NELSSON'A KALDI

Galatasaraylı futbolcular yenilen yemek sonrası kredi kartlarını restoran çalışanına uzattı. Genç kadın bu kartlar arasından bakmadan seçim yaptı ve Nelsson'un kredi kartını seçti. Oyunu kaybeden genç Danimarkalı masanın hesabını ödedi.

Yemeğe çıkan Galatasaraylı yıldızlar, hesabı kimin ödeyeceğine oyun oynayarak karar verdi

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

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