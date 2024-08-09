Yelkenin yeni modası: 12. TAYK Slam X eker Olympos Regatta İstanbul'da başladı

"Yelkenin yeni modası" sloganıyla tüm yarış sınıflarını kapsayan 12. TAYK Slam X eker Olympos Regatta yarışları, İstanbul'da başladı.

Kalamış'taki Setur Marina'da verilen startla başlayan mücadelede, önceki yıllarda yapılan IRC0, IRC1, IRC2, IRC3 sınıflarının yanı sıra J70 ve hareketli salma kategorileri de yarışın programına eklendi.

J70 sınıfı teknelerin yarıştığı ilk gün Tenzor Team birinci, Team Nautique Yachting ikinci ve Denizcik üçüncü oldu.

İstanbul'da yüzlerce yelkenciyi buluşturan yarışlar 18 Ağustos'ta tamamlanacak.