Ankara Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde gerçekleştirilen Yelkende Gençler Türkiye Kupası'nda mücadeleler sona erdi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi birer kupa kazandı.

Yelkende Gençler Türkiye Kupası, Ankara'da sona erdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde gerçekleştirilen organizasyonun erkek ve kadınlar klasmanında; 15, 17 ve 19 yaş altında kıyasıya süren mücadelelerin ardından kupalar sahiplerini buldu.

Organizasyon sonunda Fenerbahçe dört, Galatasaray ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi birer kupa kazandı.

Sonuçların ardından takımlar şu şekilde sıralandı:

19 yaş altı genç erkekler:

1- Fenerbahçe - 620

2 - Galatasaray - 460

3 - Van Edremit Kürek - 66

19 yaş altı genç kadınlar:

1 - Fenerbahçe - 470

2 - Galatasaray - 360

3 - Şişecam Spor Kulübü - 98

17 yaş altı yıldız erkekler:

1 - Fenerbahçe - 586

2 - Galatasaray - 440

3 - Adana Gençlik ve Spor - 188

17 yaş altı yıldız kadınlar:

1 - Galatasaray - 250

2 - Fenerbahçe - 240

3 - Şişecam Spor Kulübü - 50

15 yaş altı küçük erkekler:

1 - Fenerbahçe - 270

2 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi - 138

3 - Galatasaray - 100

15 yaş altı küçük kızlar:

1 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi - 200

2 - Anadoluhisarı Kürek - 100

3 - Adana Gençlik ve Spor - 100