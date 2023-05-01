Yelken Ligi 2. Ayak Yarışları Ayvalık'ta Tamamlandı

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen Yelken Ligi 2. Ayak Yarışları Ayvalık'ta sona erdi. Yarışmalarda derece girenler ve milli takıma seçilen sporcular için ödül töreni düzenlendi. Ayvalık Belediye Başkanı ve Ayvalık Kaymakamı da törene katıldı ve konuşmalar yaptılar.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından Ayvalık'ta düzenlenen Yelken Ligi 2. Ayak Yarışları sona erdi. Yarışmalarda derece girenlerle, milli takıma seçilen sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir İl Gençlik ve Spor Müdürü Adem Özalp, Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanı Emrah Kadir Çakır'ın yanı sıra yarışmalara katılan yüzlerce sporcu ve antrenörleri hazır bulundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan TYF Başkanı Özlem Akdurak, unutulmaz bir yarışma süreci yaşadıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sevgili yelkenciler denizin üzerinde muhteşemdiniz. Ayvalık halkı da eminim ki sizleri izlemeye doyamamıştır. Ayvalık'ın yeşili ve mavisindeyiz. Ama bugün günlerden kırmızı ve beyaz. Birazdan de giren arkadaşlarınızı can-ı gönülden alkışlayacağız. Arkasındansa, 2023 yılında ay ve yıldızı göğsünde taşıyacak olan arkadaşlarınızı alkışlayacağız ve onlara diyeceğiz ki,' Sevgili arkadaşlar, 80 milyon insan arkanızda duacı. Hepiniz bizleri temsil ediyorsunuz. Madalyalarla dönün, bayrağımızı dalgalandırın' diyeceğiz. Onlar gibi olmak için de daha çok çalışacağız."

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de yüzlerce sporcuyu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, şunları kaydetti:

"Ümit ediyorum ki mutlu olmuşsunuzdur. Memnun kalmışsınızdır. Bizler; hem sporu hem de turizmi çeşitlendirebilmek anlamında Ayvalık için bulunmaz değerlerden biri olan deniz sporlarını ilçenin gündeminde tutmaya çalışıyoruz. Bugün bu organizasyona ev sahipliği yapan Ayvalık Yelken İhtisas Kulübü, ilçemizin en eski ve köklü kulüplerinden biridir. Biz bu sporu ilçemizde yeniden canlandırmak istedik. Devamında da deniz sporlarıyla ilgilenen sporcuların artmasını teşvik etmeye çalışıyoruz. Bunun da meyvelerini almaya başladık ve bu organizasyonlar Ayvalık'ımızda düzenlenmeye başladı. Yakın zamanda Cunda Surf Kulübü'nden sporcularımız Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda temsil etti. Bu şampiyonada bir kızımı da Avrupa Şampiyonu oldu. Tüm bunlar ne kadar da doğru bir yolda olduğumuzun göstergesidir. Ayvalık olarak biz, bu tür organizasyonlara hep açığız. Sadece ulusal anlamda değil, uluslararası anlamda da bu tür organizasyonların Ayvalık'ımızda düzenlenmesini talep ediyoruz."

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, "Yelken sporu Ayvalık'ta yeniden canlanıyor. Bundan dolayı da son derece mutluyum. Ayrıca bu organizasyonun açılışını yaptığımız kortej yürüyüşünden bu zamana kadar Ayvalık'ta tam bir karnaval havası ve büyük bir coşkuya tanık olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Balıkesir İl Gençlik ve Spor Müdürü Adem Özalp ise Balıkesir'in spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan bir spor şehri olduğunu dile getirerek, "Ayvalık bu anlamda sportif etkinliklerde önemli ilçelerimizden birisi. Çoğu organizasyonlara ev sahipliği yapan ve en iyi şekilde yapan ilçelerimizden biri. Biz, Ayvalık ilçemizde valiliğimiz koordinasyonunda tüm kurumlarımız ve paydaşlarımızla birlikte bu güzel ilçeyi spor turizminin de merkezi yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren kulüplerin sporcularıyla, Türkiye Yelken Milli Takımı'na girmeye hak kazanan sporculara ödülleri takdim edildi.