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Yelken branşı, İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları programına dahil edildi.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre yelken, Avrupa Oyunları tarihinde ilk kez organizasyon programına alındı.

İstanbul'da 16-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek 4. Avrupa Oyunları, yelken branşında Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları için kıtasal eleme niteliği de taşıyacak.

"Formula Kite, IQ Foil, ILCA 6 ve ILCA 7" sınıflarında düzenlenecek yarışlar, sporculara olimpiyat oyunları için kıtasal eleme fırsatı sunacak.

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından sürece verdikleri destek ve katkılardan dolayı başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere İstanbul 2027 Organizasyon Komitesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Dünya Yelken Federasyonu ve Avrupa Yelken Federasyonuna teşekkür edildi.

Kaynak: AA