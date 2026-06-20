Tarihi Yedikule Hisarında milli takıma destek
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynadığı maç, İstanbul Fatih'teki Tarihi Yedikule Hisarı'nda kurulan dev ekranda vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla takip edildi.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubunda Paraguay ile karşı karşıya geldiği maçı vatandaşlar Tarihi Yedikule Hisarında coşkuyla takip etti.
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaştı. ABD'de oynanan ve Türkiye saatiyle 05.00'te başlayan karşılaşmayı vatandaşlar Fatih'te bulunan Yedikule Hisarında kurulan dev ekrandan takip etti. Vatandaşlar, Yedikule Hisarını hınca hınç doldurarak karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Hisardaki yoğunluk havadan drone ile görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı