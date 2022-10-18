Yedek kulübesinde elektronik sigara içen Radja Nainggolan kadro dışı bırakıldı

2021 yılında Inter ile İtalya şampiyonluğu yaşayan ve bu sezon yoluna Belçika'nın Royal Antwerp kulübünde devam eden yıldız futbolcu Radja Nainggolan, yedek kulübesinde elektronik sigara kullandığı görüntüleri ortaya çıkması sonrasında kulübü tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Sigara içtiğim için utanmıyorum ve bu alışkanlığımı hiçbir zaman da saklamadım'' ifadesini kullanmıştı.