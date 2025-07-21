Yaz Kur'an Kursları Arasında Futbol Turnuvası Başladı

Yaz Kur'an Kursları Arasında Futbol Turnuvası Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Simav İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursları futbol turnuvası, İlçe Müftüsü Hasan Serçe'nin açılış vuruşuyla başladı. Turnuvaya katılan takımlar arasında yapılan ilk maçta Yeni Camii, Beyce'yi 7-0 yendi. Dereceye giren takımlara ödüller verilecek.

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Yaz Kur'an Kursları arasında düzenlenen futbol turnuvasının başladığı bildirildi.

İlçe Müftülüğünce düzenlenen futbol turnuvasına İlçe Müftüsü Hasan Serçe'nin başlama vuruşuyla start verildi. İHO, Naşa, Beyce, Yeni Camii, Hisarbey, 15 Temmuz, Boğazköy, Atatürk, Aksaz, Nasuhağa, DGM, Yağmurlar, Karacaören, Koyuncuoğlu, Söğüt ve Hüdaverdİ Yaz Kur'an Kursu takımlarının katıldığı turnuvanın ilk maçında Yeni Camii, Beyce'yi 7-0 mağlup etti.

Eleme usulü olarak oynanacak olan turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara kupa, madalya ve çeşitli ödüller verilecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bahçeli'nin Kürt ve Alevi sözlerine partisinden ilk yorum

Bahçeli'nin Kürt ve Alevi sözlerine partisinden ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bangladeş'te savaş uçağı üniversite kampüsüne düştü

Savaş uçağı üniversite kampüsüne düştü! Ölü ve yaralılar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.