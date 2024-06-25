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Yavru Aslanspor Liderlik Koltuğuna Oturdu

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Kayseri Şeker 2. Amatör Küme A Grubu'nda Yavru Aslanspor, rakibi Kalespor'u 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme A Grubu'nda haftanın önemli maçında Yavru Aslanspor 1-0 geriye düştüğü maçta rakibi Kalespor'u 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Hakan Çam, İbrahim Bayram, Yasin Emre Ceylan

Kalespor: Osman Demirtaş, Erkam Boyraz, Erdal Kartal, Mükremin Bayrak (Ömer Gürkan dk. 58), Yaşar Çam, Cüneyt Turgut, Ali Avcı, Süleyman Yasa, Hamit Çetinkaya, Erhan Vurdem (Ahmet Can dk. 68), Mehmet Kurtuluş

Yavru Aslanspor: Ali Doğann, Alican Koçer, Kaan Aşık, Emre Akyüz, Enes Bahar, Ömer Kaya, Hüsnü Can Turgut, Muhittin Bahar, İ. Kağan Tüfek (Tarık Tiryaki dk. 80), Mustafa Yıldırım (Ömer B. dk. 80), İlhan Sefa Köroğlu

Goller: Erkam Boyraz (dk. 13) (Kalespor FK), Ömer Kaya (dk. 58, 80), Muhittin Bahar (dk. 68) (Yavru Aslanspor)

Kaçan Penaltı: Süleyman Yasa (dk. 56) (Kalespor FK)

Kırmızı Kart: Erdal Kartal (dk. 90+3) (Kalespor FK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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