Yatağanspor'da Mustafa Yıldırım ile yollar ayrıldı
Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta yer alan Yatağanspor, Teknik Direktör Mustafa Yıldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Yıldırım'a sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kulüp yönetimi ile Teknik Direktör Mustafa Yıldırım arasında gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşma sağlanarak yolların ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, Mustafa Yıldırım'ın görev süresi boyunca kulübe sunduğu katkılardan dolayı teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor