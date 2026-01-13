Haberler

Yatağanspor'da Mustafa Yıldırım ile yollar ayrıldı

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta yer alan Yatağanspor, Teknik Direktör Mustafa Yıldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Yıldırım'a sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Yatağanspor, Teknik Direktör Mustafa Yıldırım ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kulüp yönetimi ile Teknik Direktör Mustafa Yıldırım arasında gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşma sağlanarak yolların ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, Mustafa Yıldırım'ın görev süresi boyunca kulübe sunduğu katkılardan dolayı teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
