Yaşlı kurt durdurulamıyor! Edin Dzeko'dan En Nesyri'ye gözdağı
Fenerbahçe'nin forveti Edin Dzeko, Alanyaspor maçında da gol sevinci yaşadı ve bu sezon Süper Lig'deki 4. golünü attı. Dzeko, bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 8 gol kaydetti. Deneyimli forvet, Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 maçta 4 gol attı. Dzeko, bu performansıyla yeni yıldız Youssef En Nesyri'ye formayı verecek gibi durmuyor.
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, ilerleyen yaşına rağmen gollerine devam ediyor. Alanyaspor maçıyla birlikte bu sezon 4 Süper Lig maçında da gol sevinci yaşayan yıldız isim, bu sezon tüm kulvarlardaki 8. golünü attı.
SEZONA FIRTINA GİBİ GİRDİ
Süper Lig'de oynanan 4 maça da ilk 11'de başlayan Dzeko, Adana Demirspor, Göztepe, Rizespor ve Alanyaspor maçlarının tamamında gol attı. Dzeko, bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 maça çıkarken 4 gol kaydetti.
38 yaşındaki golcü, dün akşam oynanan Alanyaspor maçında da golünü atıp 70. dakikada yerini yeni transfer Youssef En Nesyri'ye bıraktı.