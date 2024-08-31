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Yaşlı kurt durdurulamıyor! Edin Dzeko'dan En Nesyri'ye gözdağı

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Fenerbahçe'nin forveti Edin Dzeko, Alanyaspor maçında da gol sevinci yaşadı ve bu sezon Süper Lig'deki 4. golünü attı. Dzeko, bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 8 gol kaydetti. Deneyimli forvet, Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 maçta 4 gol attı. Dzeko, bu performansıyla yeni yıldız Youssef En Nesyri'ye formayı verecek gibi durmuyor.

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, ilerleyen yaşına rağmen gollerine devam ediyor. Alanyaspor maçıyla birlikte bu sezon 4 Süper Lig maçında da gol sevinci yaşayan yıldız isim, bu sezon tüm kulvarlardaki 8. golünü attı.

SEZONA FIRTINA GİBİ GİRDİ

Süper Lig'de oynanan 4 maça da ilk 11'de başlayan Dzeko, Adana Demirspor, Göztepe, Rizespor ve Alanyaspor maçlarının tamamında gol attı. Dzeko, bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 maça çıkarken 4 gol kaydetti.

38 yaşındaki golcü, dün akşam oynanan Alanyaspor maçında da golünü atıp 70. dakikada yerini yeni transfer Youssef En Nesyri'ye bıraktı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (2)

Özgür Ünal:

Ne gözdağı ya, ayakta duramıyor her hamleden sonra düşüyor. 5 yüzde yüz pozisyona girdi 1 tana attı. bence çok fazla şans. veriliyor e takım bir kişi eksik oynuyor.

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