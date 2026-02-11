Karşıyaka'nın Yıldızı Yasin Uzunoğlu Performansını Kaybetti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ikinci yarısında yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışının gerisine düşen Karşıyaka'nın ilk devredeki yıldızı Yasin Uzunoğlu eski performansını mumla arattı. Ömer Faruk'un bahis cezası almasıyla yaz transfer döneminin son gününde Muğlaspor'dan kiralanan Yasin sürpriz bir performansa imza attı. Yeşil-kırmızılı formayı giydiği ilk 7 maçta 8 gol atan 23 yaşındaki santrfor liderliğe taşıdığı takımının en skorer ismi oldu. Yasin başarılı performansı 10 Kasım'da profesyonel liglerdeki 1024 futbolcuyla birlikte bahis hesabı olduğu için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkedilince sekteye uğradı.

PFDK'dan minimum sınırdan 45 gün hak mahrumiyeti cezası alıp devreyi kapatan futbolcu son 5 maçta forma giyemedi. İkinci yarı itibariyle cezası biten yıldız futbolcu ilk hafta Afyonspor deplasmanında formasına tekrar kavuşmasına rağmen eski günlerinden uzak görüntü sergiledi. Afyonspor önünde 90 dakika, Kütahyaspor maçında 84 dakika oyunda kalan Yasin, Balıkesirspor deplasmanında 59'uncu dakikada oyundan alındıktan sonra gözden düştü. Etkisiz kalan golcü Alanya 1221 FK mücadelesinde son 5 dakikada forma giyerken, 1-1 biten son Eskişehir Anadolu deplasmanında ise teknik direktör Burhanettin Basatemür'den süre alamadı. Takıma döndükten sonra 3'ü ilk 11'de 4 maçta şans bulup ardından kulübeye çekilen Yasin gole hasret kaldı. Yasin'in yerine ilk 11'de formayı hak mahrumiyeti cezası biten Ömer Faruk kaptı.