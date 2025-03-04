Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı
Bir dönem Galatasaray forması giyen Yasin Öztekin, kariyerini 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'de devam ediyor. 37 yaşındaki Yasin, son maçta attığı 2 golle ligdeki gol sayısını 14'e yükselterek kariyer rekorunu kırdı. Kanat oyuncusu olmasına rağmen takımında santrfor olarak görev yapan tecrübeli futbolcu, gol krallığında zirvede yer alıyor.
Bir dönem Süper Lig devi Galatasaray'da top koşturan ve futbolculuk kariyerini 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'de sürdüren Yasin, kariyer rekorunu kırdı.
SON MAÇTA 2 TANEATTI
2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u 2-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini alan ve play-off hattıyla arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Bucaspor 1928'de tecrübeli forvet Yasin Öztekin 2 kez rakip fileleri sarsarak liglerdeki kariyer rekorunu kırdı.
KARİYER REKORUNU KIRDI
Bu sezon ligde 23 müsabakada 14 gole ulaşan 37 yaşındaki gurbetçi golcü, 2021-22'de Samsunspor formasıyla 1'inci Lig'deki 12 gollük performansını geride bıraktı.
SANTRFOR OYNUYOR, GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE
Grupta gol krallığı yarışında zirvede yer alan Yasin Öztekin, attığı gollerle takımının play-off yarışına tutunmasını sağladı. Kanat oyuncusu olmasına rağmen İzmir ekibinde santrfor olarak görev yapan 37 yaşındaki futbolcu, bu sezon kupada da 2 maçta 2 gol kaydetti. Yasin, geçen sezon sarı-lacivertli formayla 28 lig maçında sadece 4 gol atmıştı.