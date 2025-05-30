Yasin Özcan, son maçına kaptan olarak çıktı

Yasin Özcan, son maçına kaptan olarak çıktı
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Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer olan savunma oyuncusu Yasin Özcan, lacivert-beyazlı formayı son kez giydiği Göztepe müsabakasında sahaya kaptan olarak çıktı.

Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer olan savunma oyuncusu Yasin Özcan, lacivert-beyazlı formayı son kez giydiği Göztepe müsabakasında sahaya kaptan olarak çıktı.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Lacivert-beyazlılarda Aston Villa'ya transfer olan ve Kasımpaşa ile son maçına çıkan Yasin Özcan, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakaya kaptan olarak sahaya çıktı.

Maç öncesi ısınmaya çıkan Yasin Özcan arkadaşları tarafından alkışlar eşliğinde karşılandı ve Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Yıldız tarafından üzerinde '94' yazılı forma ile çiçek takdim edildi.

Teknik direktör Burak Yılmaz tarafından 11'de sahaya sürülen Yasin, son maçında 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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