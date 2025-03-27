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Yasin Kol ilk defa derbide görev alacak

Yasin Kol ilk defa derbide görev alacak
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Beşiktaş ile Galatasaray, 29 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol olacak ve kariyerinde ilk kez bir derbi maçında görev alacak. Kol, bu sezon Süper Lig'de 13, 1. Lig'de 7 ve Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere toplam 22 maç yönetti. Ayrıca 8 defa AVAR'da görevlendirildi.

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, cumartesi günü saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

İLK KEZ DERBİ YÖNETECEK

Bu derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak. Trabzon bölgesi hakemi olan Yasin Kol, kariyerinde ilk kez derbide düdük çalacak.

BU SEZON 22 MAÇA ÇIKTI

Yasın Kol, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de 13, 1. Lig'de 7 ve Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 22 karşılaşmayı yönetti. Kol ayrıca 8 defa da AVAR'da görevlendirildi. 37 yaşındaki hakem, bu sezon Galatasaray'ın sadece Alanya maçında düdük çalarken, Beşiktaş karşılaşmalarında yer almadı. Kol, Beşiktaş'ın son olarak Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldığı müsabakada düdük çaldı.

Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
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