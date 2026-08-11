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Niğdeli Yasin Genç Dünya Aba Güreşinde İkinci

Niğdeli Yasin Genç Dünya Aba Güreşinde İkinci
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Hatay'da düzenlenen Türk Devletleri Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda Niğdeli sporcu Yasin Genç, 85 kiloda dünya ikinciliği elde ederek gümüş madalya kazandı. Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuyu kutladı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen Türk Devletleri Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda Niğdeli sporcu Yasin Genç, 85 kilogram kategorisinde dünya ikinciliği elde etti.

9 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen ve farklı ülkelerden sporcuların mücadele ettiği şampiyonada başarılı bir performans sergileyen Niğdeli sporcu, rakiplerini geride bırakarak finale yükseldi. Final müsabakasının ardından organizasyonu ikinci sırada tamamlayan Yasin Genç, kazandığı gümüş madalyayla Niğde'ye büyük gurur yaşattı.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de yayımladığı mesajda Yasin Genç'i tebrik ederek, başarısında emeği bulunan antrenörleri ve ailesini kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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