Yasin Çimen İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları İçin Milli Takım Kampına Davet edildi

Yasin Çimen İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları İçin Milli Takım Kampına Davet edildi
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Kayseri ERVA sporcularından Yasin Çimen, Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na katılmak üzere milli takım kampına davet edildi.

İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na katılacak olan Yasin Çimen, milli takım kampına davet edildi.

Kayseri ERVA sporcularından Yasin Çimen, İşitme Engelliler Taekwondo milli takım kampına davet edildi. Bu yılın Kasım ayında Japonya'nın Tokyo kentinde gerçekleştirilecek İşitme Engelliler Deafolimpik branşında Kayseri'yi temsil edecek olan Yasin Çimen, Aksaray Kamp Eğitim merkezinde gerçekleştirilecek milli takım kampına davet edildi.

YayTanSay Kulübü Antrenörü Yavuz Sayan, sporcuları ile gurur duyduklarını ifade ederek, Yasin Çimen'in gerek milli takım kamp sürecinde gerekse Tokyo'daki şampiyonada başarılı olacağına inandığını söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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