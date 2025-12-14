Yasemin Can, Avrupa Kros Şampiyonası'nda 3. oldu
Milli atlet Yasemin Can, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası'nda büyük kadınlar kategorisinde 3. olarak bronz madalya kazanarak, bireysel madalya sayısını 6'ya çıkardı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcu, Lagoa'daki organizasyonda büyük kadınlar kategorisinde 25: 13'lük derecesiyle 71 atlet arasında 3'üncü oldu.
Şampiyonada üst üste ikinci bronz madalyasını kazanan Yasemin Can, organizasyon tarihinde bireysel madalya sayısını 6'ya (4 altın, 2 bronz) yükseltti.
Milli atletin ayrıca Avrupa Kros Şampiyonası tarihinde takımlarda 2 bronz madalyası bulunuyor.
Türkiye, Portekiz'deki şampiyonada büyük kadınlar yarışında takım halinde ise 6'ncı sırayı aldı.
Yarışı 20 yaş altında erkeklerde Ali Tunç 4'üncü, kadınlarda Edibe Yağız 5'inci sırada tamamladı.