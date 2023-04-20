Yasemin Adar Yiğit'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama müjdesi

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bulunan Spor Müşavirliği'ne atandı.

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bulunan Spor Müşavirliği'ne atandı.

Milli güreşçi, sosyal medya hesabında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Herkese Günaydın. Avrupa Şampiyonası final öncesi güne çok güzel bir haberle başladım. İnşallah bu güzel haberlerinin akşamında 6. kez Avrupa şampiyonu olarak bayrağımızı dalgalandırır istiklal marşımızı okutturmak nasip olur" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

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