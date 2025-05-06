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Yaşar Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı Süper Lig'e Yükseldi

Yaşar Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı Süper Lig'e Yükseldi
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Yaşar Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, Antalya'da düzenlenen Üniversitelerarası Basketbol Süper Lig Yükselme Müsabakaları'nda ikinci olarak Süper Lig'e yükseldi. Takım, oyun disiplini ve takım ruhuyla dikkat çekti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Üniversitelerarası Basketbol Süper Lig Yükselme Müsabakaları'nda büyük bir başarıya imza atan Yaşar Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak adını Süper Lig'e yazdırdı.

16 üniversitenin kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda sergilediği performansla dikkat çeken Yaşar Üniversitesi, turnuva boyunca oyun disiplini, takım ruhu ve mücadeleci kimliğiyle öne çıktı. Müsabakalar sonucunda ilk dört sırayı alan takımlar Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Süper Ligi'ne yükselme hakkı kazanırken, Yaşar Üniversitesi bu başarıyı elde edenlerden biri oldu.

İzmir'i temsil edecek

Takım, yeni sezonda TÜSF'nin en üst düzey ligi olan Üniversiteler Basketbol Süper Ligi'nde boy gösterecek. Akademik ve sportif başarıyı bir arada sürdüren Yaşar Üniversitesi, Süper Lig'de İzmir'i ve üniversite camiasını gururla temsil edecek. Yaşar Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü yetkilileri, oyuncuların azmi ve özverili çalışmaları sayesinde bu önemli başarıya ulaştıklarını vurgulayarak, "Bu bizim için sadece bir başlangıç. Süper Lig'de kalıcı olmak ve daha büyük başarılar elde etmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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