Yaşar Kemal Uğurlu, Sivasspor-Kasımpaşa maçının orta hakemi olarak atandı

Sivasspor-Kasımpaşa maçında hakem olarak görev yapacak olan Yaşar Kemal Uğurlu, Sivasspor'un 21. kez maçını yönetecek.

Sivasspor- Kasımpaşa maçının orta hakemi olarak atanan Yaşar Kemal Uğurlu, kırmızı-beyazlı takımın 21. kez maçını yönetecek.

Sivasspor ile Kasımpaşa arasında 22 Ekim Pazar günü oynanacak müsabakada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Ankara Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu, Sivasspor'un 21. kez maçında görev alacak. Hakem Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı geride kalan 20 müsabakada Sivasspor 8 galibiyet, 6 mağlubiyet alırken 6 kez de sahadan beraberlik ile ayrıldı.

Yaşar Kemal Uğurlu, bu sezon ilk kez Sivasspor maçı yönetecek. Uğurlu'nun yönettiği Sivasspor maçları ve skorları şöyle:

Bursaspor: 0 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 0

Sivasspor: 2 - Şanlıurfaspor: 0

Sivasspor: 2 - Adana Demirspor: 0

Sivasspor: 0 - Bursaspor: 0

Fenerbahçe: 4 - Sivasspor: 1

Başakşehir: 1 - Sivasspor: 1

Trabzonspor: 3 - Sivasspor: 1

Beşiktaş: 1- Sivasspor: 2

Sivasspor: 2 - Trabzonspor: 1

Sivasspor: 1 - Göztepe: 0

Antalyaspor: 0 - Sivasspor: 0

Sivasspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 1

Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2

Sivasspor: 1 - Fenerbahçe: 1

Beşiktaş: 2 - Sivasspor: 1

Alanyaspor: 0 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 2 - Kayserispor: 1

Sivasspor: 2 - Ümraniyespor: 2

Giresunspor: 1 - Sivasspor: 0 - SİVAS