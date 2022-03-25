Yaşananlara dayanamadı! Portekiz'in hocası sahanın ortasında sigara yakmaya çalıştı
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Geleceği tartışma konusu olan Portekiz'in hocası Fernando Santos, Türkiye maçının kazanılmasıyla derin nefes aldı. Kariyerinin en kritik sınavına çıkan Santos, zafer sonrası sahanın ortasında sigara yakmaya çalıştı. O anlarda ilginç görüntüler ortaya çıktı.
A Milli Futbol Takımımızı play-off turunda 3-1 mağlup eden Portekiz, Dünya Kupası'na katılma yolunda büyük bir adım attı. Portekiz, İtalya'yı eleyen Kuzey Makedonya ile kritik sınava çıkacak.
ÜSTÜNE GİTTİLER
Yıldızlar topluluğuna beklenen futbolu oynatamadığı için akıbeti tartışma konusu olan teknik direktör Fernando Santos, Türkiye zaferinden sonra sahanın ortasında ilginç bir hareket yaptı.
HEMEN FARK ETTİ
Maçın bitiş düdüğüyle sahaya giren Santos, sigara paketini çıkardı. Ağzına götürdüğü sigarayı yakacakken sahada olduğunu fark edip paketine geri koydu. Santos'un yaşadığı stres dikkatlerden kaçmadı.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022