Yaşananlara dayanamadı! Portekiz'in hocası sahanın ortasında sigara yakmaya çalıştı

A Milli Futbol Takımımızı play-off turunda 3-1 mağlup eden Portekiz, Dünya Kupası'na katılma yolunda büyük bir adım attı. Portekiz, İtalya'yı eleyen Kuzey Makedonya ile kritik sınava çıkacak.

ÜSTÜNE GİTTİLER

Yıldızlar topluluğuna beklenen futbolu oynatamadığı için akıbeti tartışma konusu olan teknik direktör Fernando Santos, Türkiye zaferinden sonra sahanın ortasında ilginç bir hareket yaptı.

HEMEN FARK ETTİ

Maçın bitiş düdüğüyle sahaya giren Santos, sigara paketini çıkardı. Ağzına götürdüğü sigarayı yakacakken sahada olduğunu fark edip paketine geri koydu. Santos'un yaşadığı stres dikkatlerden kaçmadı.