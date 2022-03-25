Yaşananlara dayanamadı! Portekiz'in hocası sahanın ortasında sigara yakmaya çalıştı - Haberler

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Yaşananlara dayanamadı! Portekiz'in hocası sahanın ortasında sigara yakmaya çalıştı

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Yaşananlara dayanamadı! Portekiz'in hocası sahanın ortasında sigara yakmaya çalıştı

Geleceği tartışma konusu olan Portekiz'in hocası Fernando Santos, Türkiye maçının kazanılmasıyla derin nefes aldı. Kariyerinin en kritik sınavına çıkan Santos, zafer sonrası sahanın ortasında sigara yakmaya çalıştı. O anlarda ilginç görüntüler ortaya çıktı.

A Milli Futbol Takımımızı play-off turunda 3-1 mağlup eden Portekiz, Dünya Kupası'na katılma yolunda büyük bir adım attı. Portekiz, İtalya'yı eleyen Kuzey Makedonya ile kritik sınava çıkacak.

Yaşananlara dayanamadı! Portekiz'in hocası sahanın ortasında sigara yakmaya çalıştı

ÜSTÜNE GİTTİLER

Yıldızlar topluluğuna beklenen futbolu oynatamadığı için akıbeti tartışma konusu olan teknik direktör Fernando Santos, Türkiye zaferinden sonra sahanın ortasında ilginç bir hareket yaptı.

Yaşananlara dayanamadı! Portekiz'in hocası sahanın ortasında sigara yakmaya çalıştı

HEMEN FARK ETTİ

Maçın bitiş düdüğüyle sahaya giren Santos, sigara paketini çıkardı. Ağzına götürdüğü sigarayı yakacakken sahada olduğunu fark edip paketine geri koydu. Santos'un yaşadığı stres dikkatlerden kaçmadı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Portekiz Milli Futbol Takımı, A Milli Futbol Takımı, Cristiano Ronaldo, Burak Yılmaz, Spor, Haberler

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