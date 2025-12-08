Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu hakkında "hamilelik ve baskı" iddialarıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, iddiaları doğrulayacak delil bulamadı ve dosya takipsizlikle kapatıldı.

OTEL GÖREVLİSİNİN İDDİALARI GÜNDEME OTURMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mayıs ayında ortaya atılan iddialar sonrası Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Sabri Sarıoğlu hakkında başlatılan soruşturmayı sonuçlandırdı. Otel çalışanı Lara G., Sarıoğlu'ndan hamile kaldığını ve baskı altında gebeliğini sonlandırdığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Bu iddialar spor ve magazin camiasında geniş yankı uyandırmıştı.

SAVCILIK: İDDİALARI DESTEKLEYEN DELİL YOK

Soruşturma sürecinde tarafların ifadeleri, kayıtlar ve sunulan belgeler detaylı şekilde incelendi. Sabah'ın haberine göre savcılık, Lara G.'nin iddialarını doğrulayacak somut bir delil veya bulguya rastlamadı. Teknik inceleme ve değerlendirmelerin ardından, Sarıoğlu hakkında takipsizlik kararı verildi.

TAKİPSİZLİK KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Savcılığın takipsizlik kararı, dosyada suç işlendiğine dair yeterli kanıt bulunmadığı anlamına geliyor. Böylece Sarıoğlu hakkındaki soruşturma sona erdi.