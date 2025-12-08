Haberler

Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı

Güncelleme:
Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu hakkında otel görevlisi Lara G.'nin suç duyurusu üzerine yürütülen soruşturma sonuçlandı. Savcılık, iddiaları destekleyen delil bulunmaması nedeniyle dosyayı kapattı.

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu hakkında "hamilelik ve baskı" iddialarıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, iddiaları doğrulayacak delil bulamadı ve dosya takipsizlikle kapatıldı.

OTEL GÖREVLİSİNİN İDDİALARI GÜNDEME OTURMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mayıs ayında ortaya atılan iddialar sonrası Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Sabri Sarıoğlu hakkında başlatılan soruşturmayı sonuçlandırdı. Otel çalışanı Lara G., Sarıoğlu'ndan hamile kaldığını ve baskı altında gebeliğini sonlandırdığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Bu iddialar spor ve magazin camiasında geniş yankı uyandırmıştı.

SAVCILIK: İDDİALARI DESTEKLEYEN DELİL YOK

Soruşturma sürecinde tarafların ifadeleri, kayıtlar ve sunulan belgeler detaylı şekilde incelendi. Sabah'ın haberine göre savcılık, Lara G.'nin iddialarını doğrulayacak somut bir delil veya bulguya rastlamadı. Teknik inceleme ve değerlendirmelerin ardından, Sarıoğlu hakkında takipsizlik kararı verildi.

TAKİPSİZLİK KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Savcılığın takipsizlik kararı, dosyada suç işlendiğine dair yeterli kanıt bulunmadığı anlamına geliyor. Böylece Sarıoğlu hakkındaki soruşturma sona erdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Ortalık fena karışacak herkes vaziyet alsın. Dikiş tutmaz Sabri.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat özkan:

vay vay vay dolap dereli san sar Sabri’ye bak sen başkasından çocuk peydahlamış sarhoştum hatırlamıyorum yamurcuğum der der bu der :))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
