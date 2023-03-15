Trabzonspor maçında direkt kırmızı gören Belhanda'ya para cezası verildi

Adana Demirspor, Trabzonspor maçında direkt kırmızı kart görerek oyundan atılan Younes Belhanda'ya 180 bin euro para cezası verildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Faslı futbolcunun kadro dışı bırakılmadığı ve cezasını tamamlamasının ardından takıma geri döneceği belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Adana Demirspor'da Belhanda rakibine yaptığı hareket sonrası 22. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Faslı futbolcu, TFF tarafından PFDK'ya da sevk edildi.

180 BİN EURO CEZA ALDI

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Belhanda'ya 180 bin euro para cezası verildiği aktarıldı. Adana Demirspor, Belhanda'nın kadro dışı kalmadığını, cezasını tamamlamasının ardından takıma döneceğini duyurdu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Akdeniz ekibiyle bu sezon 21 mücadelede forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 5'de asist kaydetti. Öte yandan gördüğü kartlarla da gündeme gelen Belhandanın, 5 sarı ve 2'de kırmızı kartı bulunuyor.

Adana Demirspor'un açıklaması şu şekilde;