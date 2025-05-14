Yüzde bile verdi! Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep'te oynanacak dev mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

YAPAY ZEKA "KUPA GALATASARAY'IN" DEDİ

Yapay zeka kupayı kazanacak takım için tahminde bulundu. Galatasaray'ın kazanma ihtimali yüzde 57.7 olarak hesaplandı. Trabzonspor'un kazanma ihtimali ise yüzde 19. Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı oynadığı son iki maçı kazandı (4-3 ve 2-0).

ARALARINDAKİ MAÇLARDA GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Türkiye Kupası'nda 17. kez finale yükselen bordo-mavililer, Galatasaray ile daha önce 3 kez final oynadı. Bu finallerde Trabzonspor 1, Galatasaray ise 2 kez mutlu sona ulaştı.