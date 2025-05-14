Yüzde bile verdi! Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini
Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak Türkiye Kupası finali öncesinde yapay zeka tahmini gündeme geldi. Yapay zeka, kupayı Galatasaray'ın kazanma ihtimalini yüzde 57.7, Trabzonspor'un kazanma ihtimalini ise yüzde 19 olarak hesapladı.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep'te oynanacak dev mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.
YAPAY ZEKA "KUPA GALATASARAY'IN" DEDİ
Yapay zeka kupayı kazanacak takım için tahminde bulundu. Galatasaray'ın kazanma ihtimali yüzde 57.7 olarak hesaplandı. Trabzonspor'un kazanma ihtimali ise yüzde 19. Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı oynadığı son iki maçı kazandı (4-3 ve 2-0).
ARALARINDAKİ MAÇLARDA GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜ VAR
Türkiye Kupası'nda 17. kez finale yükselen bordo-mavililer, Galatasaray ile daha önce 3 kez final oynadı. Bu finallerde Trabzonspor 1, Galatasaray ise 2 kez mutlu sona ulaştı.