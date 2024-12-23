Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu aylar önceden belirledi

Kıran kırana bir heyecanın yaşandığı Süper Lig'de şampiyonluğa hangi takımın ulaşacağı merak ediliyor. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çekiştiği yarış için tahminler Euro Club Index'de güncellendi.

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın Fenerahçe ile arasındaki puan farkını 8'e yükseltmesi sonrası şampiyonluk tahminleri yapılmaya başlandı.

İşte Euro Club Index'e göre Süper Lig'de sezon sonunda oluşacak puan durumu;

(19) ADANA DEMİRSPOR: 20 PUAN

(18) HATAYSPOR: 28 PUAN

(17) BODRUM FK: 31 PUAN

(16) KAYSERİSPOR: 37 PUAN

(15) SİVASSPOR: 42 PUAN

(14) ALANYASPOR: 43 PUAN

(13) RİZESPOR: 44 PUAN

(12) KONYASPOR: 45 PUAN

(11) GAZİANTEP FK: 46 PUAN

(10) ANTALYASPOR: 47 PUAN

(9) KASIMPAŞA: 48 PUAN

(8) TRABZONSPOR: 51 PUAN

(7) GÖZTEPE: 52 PUAN

(6) EYÜPSPOR: 53 PUAN

(5) SAMSUNSPOR: 55 PUAN

(4) BAŞAKŞEHİR: 56 PUAN

(3) BEŞİKTAŞ: 64 PUAN

(2) FENERBAHÇE: 86 PUAN

Şampiyonluk ihtimali yüzde 18.5

(1) GALATASARAY: 93 PUAN

Şampiyonluk ihtimali yüzde 81.5