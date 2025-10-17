Haberler

Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, yeni bir ticari anlaşma nedeniyle artık taraftarlara forma imzalamayacak. Genç futbolcu yalnızca fotoğraf çektirmeye devam edecek.

Barcelona'nın parlayan yıldızı Lamine Yamal, futbol sahalarındaki performansının yanı sıra ticari kararlarıyla da gündemde. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen dünya çapında markaların ilgisini çeken Yamal, aldığı yeni bir teklif sonrası artık taraftarlara forma imzalamama kararı aldı.

İMZA YERİNE FOTOĞRAF

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre, genç yıldız spor yıldızlarının imzalı ürünlerini satan bir web sitesiyle anlaşma aşamasına geldi. Bu durum, Yamal'ın reklam sözleşmelerini yöneten ajans tarafından imza atmayı bırakması yönünde bir talimata dönüştü. Yamal, taraftarlarla fotoğraf çektirmeye devam edecek, ancak Barcelona'nın belirli ticari taahhütleri nedeniyle artık imza vermeyecek.

"İMZA ATMAYACAK" TALİMATI GELDİ

Kulüp kaynakları, Barcelona'nın bazı ticari yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Yamal'ın sınırlı sayıda imzasına erişim sağlamak adına görüşmeler yürüttüğünü aktardı.

Genç futbolcunun menajerlik ekibi, imzalı formalar, kramponlar ve diğer ürünleri pazarlayacak bir şirketle anlaşma yapmak üzere.

Yamal'a, imzasının ticari değerini artırmak amacıyla artık taraftarlara doğrudan imza atmaması yönünde talimat verildi. İmzalı ürün almak isteyen taraftarlar, yalnızca bu özel web sitesi üzerinden satın alabilecek.

NBA MODELİ AVRUPA'YA GELİYOR

Anlaşma henüz resmileşmedi, ancak tarafların el sıkışmaya yakın olduğu belirtiliyor. Bu tür imza sınırlaması modeli, özellikle NBA yıldızları arasında yaygın bir uygulama. Barcelona kulübü, benzer bir stratejiyle LeBron James'in imza politikası örneğini takip ettiklerini duyurdu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Tartışmayı alevlendirecek sözler! Öcalan'dan "umut hakkı" çıkışı
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Şımarık pc çingene seni

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TCMB anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası paylaştı! Piyasaların beklediği veriler şaştı
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Fenerbahçe'ye Ferdi'den kötü haber

Ferdi'den kötü haber
En zengin futbolcular belli oldu: Zirvedeki ismi tahmin ediyorsunuzdur

En zengin futbolcular listesi belli oldu: İşte zirvedeki isim
TCMB anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası paylaştı! Piyasaların beklediği veriler şaştı
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
Bakırköy Metro istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti

Metroda dehşet! Yolcu raylara atlayarak intihar etti
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Rekabet Kurulu'ndan ilaç firmalarına ceza yağdı

İlaç firmalarının gizli anlaşması ortaya çıktı! Hepsine ceza yağdı
Can Holding operasyonunda eski Galatasaray sözcüsü Remzi Sanver de gözaltında

2. Dalga operasyonda "Galatasaray" detayı! Masonların da lideri
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Bir an bile acımadı! İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar

İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar
Ekmek alırken öldürülen çocuğun mahallesi ayaklandı, hemen başka araç çağırıldı

Ekmek alırken öldürülen çocuğun mahallesini ayaklandıran karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.