Yamal'ın dün gece yapamadığı şeyi duyunca hayret edeceksiniz

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya geldiği mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Karşılaşma sonrası genç yıldız Lamine Yamal ile ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

KARİYERİNDE İLK KEZ YAŞANDI

Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal, Newcastle United karşısında oynanan maçta profesyonel kariyerinde ilk kez bir karşılaşmayı sıfır başarılı çalımla tamamladı.

Dribblingleriyle tanınan ve özellikle bire birlerde etkili performansıyla dikkat çeken Yamal'ın bu istatistiği futbolseverler arasında şaşkınlık yarattı.

MAÇ 1-1 SONA ERDİ

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan mücadelede iki ekip sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Barcelona deplasmandan avantajlı bir skorla ayrılırken gözler rövanş karşılaşmasına çevrildi.