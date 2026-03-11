Haberler

Yamal'ın dün gece yapamadığı şeyi duyunca hayret edeceksiniz

Güncelleme:
Barcelona'nın Newcastle United ile 1-1 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçında Lamine Yamal, profesyonel kariyerinde ilk kez bir karşılaşmayı sıfır çalımla tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya geldiği mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Karşılaşma sonrası genç yıldız Lamine Yamal ile ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

KARİYERİNDE İLK KEZ YAŞANDI

Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal, Newcastle United karşısında oynanan maçta profesyonel kariyerinde ilk kez bir karşılaşmayı sıfır başarılı çalımla tamamladı.

Dribblingleriyle tanınan ve özellikle bire birlerde etkili performansıyla dikkat çeken Yamal'ın bu istatistiği futbolseverler arasında şaşkınlık yarattı.

MAÇ 1-1 SONA ERDİ

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan mücadelede iki ekip sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Barcelona deplasmandan avantajlı bir skorla ayrılırken gözler rövanş karşılaşmasına çevrildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSpartakus:

kıyametin habercisi olmali bu olay

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

