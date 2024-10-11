Üye Girişi
Haberler

Yamaç Paraşütü Sporcuları Kapıkaya'yı Keşfetti

Yamaç Paraşütü Sporcuları Kapıkaya'yı Keşfetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon, Ordu ve Samsun'dan gelen yamaç paraşütü sporcuları, Bafra'nın Kapıkaya bölgesinin uçuş için ideal bir yer olduğunu belirtti. Organizasyonun lideri Lokman Aslan, bölgenin doğasına ve aktivite imkanlarına hayran kaldıklarını dile getirdi.

Trabzon, Ordu ve Samsun'dan, Bafra'ya gelen yamaç paraşütü sporcuları, Kapıkaya bölgesine hayran kaldıklarını dile getirdi.

Trabzonlu P5 yamaç paraşütü pilotu Lokman Aslan'ın organizasyonuyla Bafra'nın turizm değeri Kapıkaya'ya gelen 22 sporcu, bölgenin uçuş için en uygun alan olduğunu belirtti.

Organizasyonu düzenleyen Lokman Aslan, daha önce festival için Kapıkaya'ya geldiğini hatırlatarak, "Doğasını ve uçuşa elverişliliğini bildiğim için tekrar gelmek istedik. Trabzon, Ordu ve Samsun'dan 22 arkadaşla beraber iki gün kamp yapıp, uçuşlar gerçekleştirdik. Kapıkaya, bölgenin en uygun uçuş alanlarından biri. Rüzgar stabil olduğunda saatlerce havada kalabiliyoruz, tepeye iniş yapabiliyoruz. Yılın her dönemi burada uçuş yapılabilir" diye konuştu.

Kapıkaya'nın doğasına hayran kaldığını belirten Aslan, "Burası kamp, uçuş, hiking, trekking ve kano gibi aktiviteler için oldukça uygun. Yetkililerin buranın değerini bilmeleri ve gerekli altyapı hizmetlerini bir an önce sağlamaları gerekiyor. Ayrıca Çağşur Kebabı da oldukça lezzetli" diyerek sözlerini tamamladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Lokman Aslan Etkinlik Kapıkaya Trabzon samsun Turizm Bafra Doğa Spor Ordu

Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak! İşte yeni vergi paketinin detayları

Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak

 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak

Şaka değil! Artık taktığımız saate de vergi ödeyeceğiz

 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var

İnfial yaratacak görüntü! Savcıyı makamında böyle tehdit etti
Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı

Köfteci Yusuf'un sahibi kendini savunurken siyasileri ateşe attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rutubet nedir, neden olur, sebebi ne? Rutubet nasıl gider, ne yapılmalı? Amberin Zaman kimdir? Amberin Zaman olayı nedir? Emrullah Erdinç kimdir? Emrullah Erdinç kaç yaşında, nereli? Adnan Oktar davasında son durum nedir? Adnan Oktar davasında kimler tahliye oldu? Türkiye'deki göçmen sayısı ne kadar? 2024 Ekim ayı Türkiye'de ne kadar yabancı var? Savunma sanayii katkı payı nedir? Savunma sanayine kimlerden para alınacak? (100 bin TL üzeri limitli kredi kartları) Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 11 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 150 bin TL'lik ödülü kim kazandı? Köfteci Yusuf'un sahibi ne dedi? Yusuf Akkaş'ın açıklaması nedir? MEMUR ZAMMI NE OLACAK? Memur zammı yüzde kaç olur? Memurlar enflasyon farkı alacak mı? Murat Ülker kimdir, nereli, kaç yaşında? Murat Ülker serveti ne kadar?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.