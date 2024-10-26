Yalovaspor Basketbol, TOFAŞ'a Evinde Yenildi
Yalovaspor Basketbol, Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında sahasında karşılaştığı TOFAŞ'a 65-77'lik skorla mağlup oldu. Maçta Grant Sherfield 19 sayı ile öne çıkarken, takımın genel performansı beklenenin altında kaldı.
Zehra BAYKAL/ YALOVA,
SALON: Yalova 90. Yıl
HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorho, Alper Gökçebel
YALOVASPOR BASKETBOL: Grant Sherfield 19, Wesley Lavert Clark 15, Egemen Güven 8, Martin Peterka 7, Martin Krampelj, 5, Çağatay Özkan 5, Jaylen Johnson 4, Boran Güler 2
TOFAŞ: Alex Perez 18, Yiğitcan Saybir 17, J.J. Obrien 11, Lamar Bankston 8, Trevor Thompson 8, M. Deandre Reed 6, Tolga Geçim 6, Berk Demir 3
1'İNCİ PERİYOT: 18-22
DEVRE: 35-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-54
BASKETBOL Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı TOFAŞ'a 65-77'lik skorla mağlup oldu.