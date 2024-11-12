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Yalovaspor Basketbol, Merkezefendi'yi Mağlup Ederek İlk Galibiyetini Aldı

Yalovaspor Basketbol, Merkezefendi'yi Mağlup Ederek İlk Galibiyetini Aldı
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Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Yalovaspor Basketbol, evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 90-76 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etti.

SALON: 90. Yıl

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Uğur Akyıldız

YALOVASPOR BASKETBOL: Peterka 16, Sherfield 11, Clark 3, McConico 15, Johnson 17, Kadir Bayram 22, Krampelj 4, Hill, Egemen Güven 2, Ege Özçelik, Boran Güler

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Lomazs 25, Cooper 15, Cook 14, McLemore 16, Arca Tülüoğlu 4, Bleijenbergh 2, Ayberk Olmaz, Berke Aygündüz, Shittu

1'İNCİ PERİYOT: 22-24

DEVRE: 40-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-62

5 FAUL: 34.30 Arca Tülüoğlu (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Yalovaspor Basketbol, evinde konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 90-76 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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