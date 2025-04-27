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Yalovaspor Basketbol, Bursaspor'a Mağlup Oldu

Yalovaspor Basketbol, Bursaspor'a Mağlup Oldu
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Yalovaspor Basketbol, 27. hafta mücadelesinde sahasında Bursaspor'a 75-95'lik skorla yenildi. Maçta ilk periyot 15-19, devre 35-43, üçüncü periyot ise 59-65 tamamlandı.

SALON: Yalova 90. Yıl

HAKEMLER: Alper Özgök, Ahmet Tatlıcı, Emin Moğulkoç

YALOVASPOR BASKETBOL: Bryan Griffin 10, Martin Krampelj 23, Grant Sherfıeld 16, Kadir Bayram 5, Travis McConico 2, Jaylen Johnson 3, David Nichols 8, Yiğit Onan 8

BURSASPOR : Alexandre Gavrilovic 2, Ömer Al 13, David DeJulius 14, Berkay Candan 20, David Michineau 12, Joshua Sharma 6, Brown 14, Grantham 14, Sarper, Mete, Mehmet

1'İNCİ PERİYOT: 15-19

DEVRE: 35-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-65

BASBETBOL Süper Ligi Asım Pars sezonunun 27'nci haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Bursaspor'a 75-95 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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