Yalovaspor Basketbol, Bursaspor'a Mağlup Oldu
Yalovaspor Basketbol, 27. hafta mücadelesinde sahasında Bursaspor'a 75-95'lik skorla yenildi. Maçta ilk periyot 15-19, devre 35-43, üçüncü periyot ise 59-65 tamamlandı.
SALON: Yalova 90. Yıl
HAKEMLER: Alper Özgök, Ahmet Tatlıcı, Emin Moğulkoç
YALOVASPOR BASKETBOL: Bryan Griffin 10, Martin Krampelj 23, Grant Sherfıeld 16, Kadir Bayram 5, Travis McConico 2, Jaylen Johnson 3, David Nichols 8, Yiğit Onan 8
BURSASPOR : Alexandre Gavrilovic 2, Ömer Al 13, David DeJulius 14, Berkay Candan 20, David Michineau 12, Joshua Sharma 6, Brown 14, Grantham 14, Sarper, Mete, Mehmet
1'İNCİ PERİYOT: 15-19
DEVRE: 35-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-65
BASBETBOL Süper Ligi Asım Pars sezonunun 27'nci haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Bursaspor'a 75-95 mağlup oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor