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Yalova'da LÖSEV yararına düzenlenen turnuvada finali eski hakem Numanoğlu yönetti

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Yalova'da düzenlenen özel futbol turnuvasının geliri Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfına (LÖSEV) bağışlandı. Final maçını yöneten eski hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Down sendromlu ve lösemi hastası 9 yaşındaki Ayşe Nas Çetin'le seremoniye çıktı; ona oyuncak hediye etti.

Yalova'da düzenlenen özel bir futbol turnuvasının geliri Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfına (LÖSEV) bağışlandı.

Turnuvanın final maçını eski hakemlerden Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.

Numanoğlu, final seremonisine Down sendromlu ve aynı zamanda lösemi hastası Ayşe Nas Çetin'le çıktı.

Numanoğlu, yaptığı açıklamada, kendisine böyle bir teklif geldiğinde hemen kabul ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu zamana kadar böyle organizasyonlarda yer almamıştım ama özellikle Ayşe kızımız ve onun arkadaşları için geldim. Bu bizim için de değerli bir nokta. Bundan dolayı bu güzel müsabakada ve organizasyonda buradayız."

Maçın ardından Numanoğlu, 9 yaşındaki Ayşe Nas'a oyuncak hediye etti.

Kaynak: AA
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