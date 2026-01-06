Karşıyakalı Yalın, NextGen EuroLeague Elemeleri'nde

Karşıyaka altyapısından yetişip A takım forması da giyen Yalın Yıldız, 6-8 Şubat'ta Almanya'nın Ulm kentinde düzenlenecek NextGen EuroLeague Elemeleri'nde Next Generation Team Ulm kadrosuna dahil edildi.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da Yalın Yıldız sevinci yaşanıyor. Yeşil-kırmızılı altyapıdan yetişen ve A takım forması giyme başarısı da gösteren Yalın, -8 Şubat'ta Almanya'nın Ulm kentinde düzenlenecek NextGen EuroLeague Elemeleri'nde Next Generation Team Ulm kadrosuna dahil edildi. Konuyla ilgili Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün altyapısından yetişen ve A Takım formamızı da giyen Yalın Yıldız, 6-8 Şubat tarihleri arasında Ulm'da düzenlenecek adidas NextGen EuroLeague Elemeleri'nde adidas Next Generation Team Ulm kadrosuna seçilmiştir.

Göstermiş olduğu gelişim, çalışma disiplini ve performansıyla bu önemli organizasyonda yer alma hakkı kazanan sporcumuz, kulübümüzü ve Türk basketbolunu uluslararası arenada temsil edecektir.

Avrupa'nın en prestijli U18 organizasyonları arasında yer alan NextGen EuroLeague; geçmişte Luka Doni, Victor Wembanyama gibi birçok yıldız oyuncunun kendini gösterdiği önemli bir vitrin olmuştur.

Yalın Yıldız'ı tebrik ediyor, adidas NextGen EuroLeague Elemeleri'nde kendisine ve takımına başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR