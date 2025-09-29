Yalıkavakspor, Kadınlar Avrupa Ligi'nde avantajı eline geçirdi

AVRUPA Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında ağırladığı Danimarka ekibi HH Elite'yi 25-24 mağlup ederek tek gol farkla avantajı eline geçiren Yalıkavakspor rövanşta turu geçen taraf olmak istiyor. Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu olan Bodrum ekibi, rakibine 4 Ekim Cumartesi günü Danimarka'da konuk olacak. Yalıkavakspor, rövanşta her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olurken, HH Elite'in tek farklı galibiyetlerinde maç uzayacak. Yalıkavakspor daha önce 2021 yılında EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarı finale kalmış ancak takımdaki koronavirüs salgını nedeniyle maçlara çıkamadan elenmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor