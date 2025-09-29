Haberler

Yalıkavakspor, Kadınlar Avrupa Ligi'nde avantajı eline geçirdi

Yalıkavakspor, Kadınlar Avrupa Ligi'nde avantajı eline geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalıkavakspor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Danimarka temsilcisi HH Elite'yi 25-24 yenerken, rövanşta turu geçmek için mücadele edecek.

AVRUPA Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında ağırladığı Danimarka ekibi HH Elite'yi 25-24 mağlup ederek tek gol farkla avantajı eline geçiren Yalıkavakspor rövanşta turu geçen taraf olmak istiyor. Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu olan Bodrum ekibi, rakibine 4 Ekim Cumartesi günü Danimarka'da konuk olacak. Yalıkavakspor, rövanşta her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olurken, HH Elite'in tek farklı galibiyetlerinde maç uzayacak. Yalıkavakspor daha önce 2021 yılında EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarı finale kalmış ancak takımdaki koronavirüs salgını nedeniyle maçlara çıkamadan elenmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP lideri Özel'e yumruk atan saldırgan için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece yarısı bıçakla dehşet saçtı! Genç adamın boğazını kestiği anlar kamerada

Gece yarısı bıçakla dehşet saçtı! Boğaz kesme anları kamerada
Milli futbolcu namaz kılarken görüntülendi

Milli futbolcu Cuma namazında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.