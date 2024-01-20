Yalıkavakspor çeyrek finale yükseldi

Hentbolda EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden Bodrum ekibi Yalıkavakspor, son 16 turu rövanş maçında Yenimahalle Belediyespor'u 36-23 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından oyuncular ve taraftarla büyük sevinç yaşadı.

İlk maçta Ankara ekibi Yenimahalle Belediyespor'u 27-23 mağlup eden Yalıkavakspor, bugün Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda rakibiyle rövanşta kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı 36-23 kazanan Yalıkavakspor adını çeyrek finale yazdırdı. Mavi-beyazlı ekip maçın ilk yarısını 14-8 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren Yalıkavakspor, 36-23 galip gelerek tur atlayan taraf oldu. Maç sonunda oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.