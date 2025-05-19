Yalçın Koşukavak: 'Yarı finalde ciddi savunma hataları yaptık'

- Yalçın Koşukavak : "Yarı final maçında çok ciddi savunma hataları yaptık"

SAKARYA - Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Bandırmaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Yarı final maçında çok ciddi savunma hataları yaptık, olmaması gerekiyordu. Çok üzülüyorum, böyle bir karşılaşmada bu kadar bariz hatalar yapmamamız gerekiyordu. Bolusporlulardan özür diliyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig Play-Off 2. Turu ilk maçında Boluspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı Bandımaspor'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak açıklamalarda bulundu. Koşukavak, "Bizim açımızdan çok üzücü bir skor, böyle bir skoru beklemiyorduk. Ama futbolun da bazı gerçekleri var, kabul etmemiz gerekiyor. Böyle bir yarı final maçında aslında oyun çok kötü başlamamıştı bizim adımıza. Biz iç saha gözüküyoruz ama tarafsız bir sahada oynuyoruz. İlk golü yedik 1-0 geriye düştük, bulduğumuz beraberlik golü ile oyuna ortak olduk. Devre 1-1 bitti, ikinci yarıda sahaya çıkar çıkmaz 2. golü yedik. O biraz bizi sarstı. ve sonrasında tekrar oyuna ortak olmak çok kolay değildi. Rakip sürekli bekleyip, her uzun topu savunmamızın arkasına attılar ve savunamadık. Yarı final maçında çok ciddi savunma hataları yaptık, olmaması gerekiyordu. Savunma anlamında, yarı finalin çok altında savunma hataları yaptık ve skor açıldı. Tabi bundan sonrasına bakmak gerekiyor ama kolay değil. Cuma günü Bandırma'ya gidip 3-0 skor yapıp maçı uzatmaya götürmek çok kolay değil. Buraya kadar çok ciddi özveri ile geldik, oyuncularım çok zor şartlar altında bizi yarı finale kadar getirdi, çok üzülüyorum ve bütün Bolusporlulardan özür diliyorum. Böyle bir yarı finalde bu kadar bariz hatalar yapmamamız gerekiyordu. Savunma anlamında çok kötü işler yaptık ve skor o sebeple büyüdü. Bandırmaspor'u tebrik ederim, Cuma günü bir maç oynayacağız ve elimizden ne geliyorsa skoru 3-0'a getirmenin yolunu arayacağız" diye konuştu.