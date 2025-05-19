Yalçın Koşukavak: 'Yarı finalde ciddi savunma hataları yaptık'

Yalçın Koşukavak: 'Yarı finalde ciddi savunma hataları yaptık'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Bandırmaspor'a 4-1 mağlup oldukları yarı final maçının ardından savunma hatalarını eleştirerek, tüm Boluspor camiasından özür diledi. Koşukavak, Cuma günü oynanacak rövanş maçı için umutlu konuştu.

- Yalçın Koşukavak : "Yarı final maçında çok ciddi savunma hataları yaptık"

SAKARYA - Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Bandırmaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Yarı final maçında çok ciddi savunma hataları yaptık, olmaması gerekiyordu. Çok üzülüyorum, böyle bir karşılaşmada bu kadar bariz hatalar yapmamamız gerekiyordu. Bolusporlulardan özür diliyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig Play-Off 2. Turu ilk maçında Boluspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı Bandımaspor'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak açıklamalarda bulundu. Koşukavak, "Bizim açımızdan çok üzücü bir skor, böyle bir skoru beklemiyorduk. Ama futbolun da bazı gerçekleri var, kabul etmemiz gerekiyor. Böyle bir yarı final maçında aslında oyun çok kötü başlamamıştı bizim adımıza. Biz iç saha gözüküyoruz ama tarafsız bir sahada oynuyoruz. İlk golü yedik 1-0 geriye düştük, bulduğumuz beraberlik golü ile oyuna ortak olduk. Devre 1-1 bitti, ikinci yarıda sahaya çıkar çıkmaz 2. golü yedik. O biraz bizi sarstı. ve sonrasında tekrar oyuna ortak olmak çok kolay değildi. Rakip sürekli bekleyip, her uzun topu savunmamızın arkasına attılar ve savunamadık. Yarı final maçında çok ciddi savunma hataları yaptık, olmaması gerekiyordu. Savunma anlamında, yarı finalin çok altında savunma hataları yaptık ve skor açıldı. Tabi bundan sonrasına bakmak gerekiyor ama kolay değil. Cuma günü Bandırma'ya gidip 3-0 skor yapıp maçı uzatmaya götürmek çok kolay değil. Buraya kadar çok ciddi özveri ile geldik, oyuncularım çok zor şartlar altında bizi yarı finale kadar getirdi, çok üzülüyorum ve bütün Bolusporlulardan özür diliyorum. Böyle bir yarı finalde bu kadar bariz hatalar yapmamamız gerekiyordu. Savunma anlamında çok kötü işler yaptık ve skor o sebeple büyüdü. Bandırmaspor'u tebrik ederim, Cuma günü bir maç oynayacağız ve elimizden ne geliyorsa skoru 3-0'a getirmenin yolunu arayacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - Spor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan AK Partili rektöre sert sözler

Erdoğan'ın başdanışmanı AK Partili rektöre ateş püskürdü
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı

Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç bakın kimin çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bandırmaspor, Süper Lig yolunda finalin kapısını araladı

Süper Lig yolunda 4-1'lik dev zafer! Finalin kapısını araladılar
Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

Hayalleri suya düştü! Acun'a kötü haberler üst üste
403 öğrencinin diploması iptal edildi

Hayalet sınıflar patladı! 403 öğrencinin diploması iptal edildi
Volkan Demirel, Ali Koç'un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı

Ali Koç'u eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
ABD'li iki bankacılık devi birleşme kararı aldı

Tarihin en büyük satın alımlarından biri
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.