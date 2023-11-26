Yakutiye Belediye Başkanı Sporcuları Kabul Etti

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, 1. İller Arası Bölge Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele eden sporcu ve antrenörlerini kabul etti. Başkan Uçar, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, 1. İller Arası Bölge Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele eden sporcu ve antrenörlerini kabul etti.

Başkan Uçar, her zaman spor ve sporcuların yanından olduklarını belirterek, "1. İller Arası Bölge Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele eden sporcularımız ve antrenörlerimizle bir araya geldik. Ak Parti Yakutiye İlçe Başkanlığı Başkanı Recep Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Yakutiye Gençlik Kolları Başkanı Ubeydullah Bekmez ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Dinçer Yavuz ve Mesut Abuşoğlu ile birlikte sporcu kardeşlerimiz ve antrenörlerimizle bir araya gelerek kendilerine tebriklerimizi ilettik. Başarılarıyla göğsümüzü kabartan tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz." Dedi. - ERZURUM